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    Андерсен: ВФЛА продвигается к выполнению условий, для восстановления членства в World Athletics

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что организация находится на пути к восстановлению своего международного статуса.

    Руне Андерсен
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    Руне Андерсен

    «ВФЛА неуклонно продвигается к выполнению условий, выдвинутых для ее восстановления членства в World Athletics. На сегодняшний день достигнуты многие ключевые пункты, а также ключевые показатели эффективности, изложенные в плане восстановления.

    Кроме того, международные эксперты считают, что эти усилия со стороны ВФЛА отражают новую культуру, которая искренне стремится отказаться от допинговой практики прошлого и взять на себя обязательство придерживаться чистого спорта.

    С другой стороны, в российской легкой атлетике все еще есть люди, которые не приняли эту новую культуру, ВФЛА предстоит еще многое сделать для того, чтобы эти люди не занимали господствующее положение. Для этого ВФЛА необходимо обеспечить тщательный надзор за тем, чтобы все антидопинговые требования должным образом соблюдались в регионах России.

    Но в целом справедливо будет сказать, что новое руководство ВФЛА, похоже, действительно стремится возглавить это изменение культуры и обеспечить, чтобы оно глубоко укоренилось в российской легкой атлетике», — сказал Андерсен «Р-Спорту».

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