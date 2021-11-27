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    Мишина и Галлямов заняли первое место на «Гран-при России»

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» в России, который проходил в Сочи.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    За произвольную программу пара получила 153,34 балла, набрав по сумме выступлений 226, 98 балла.

    Второе место заняли лидировавшие после короткой программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В произвольной пара допустила несколько ошибок и потеряла баллы (212,59).

    Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58).

    Благодаря результату на текущем этапе пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал Гран-при.

    Гран-при по фигурному катанию. 6-й этап
    Гран-при России. Пары

    Итоговый результат

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 226,98
    2. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 212,59
    3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 193,58
    4. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 186,16
    5. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 177,72
    6. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 175,80
    7. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 172,85
    8. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 163,80

    Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 153,34
    2. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 138,68
    3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 124,19
    4. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 121,19
    5. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 118,77
    6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 1112,93
    7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 111,81
    8. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 105,27

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