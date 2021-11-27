Мишина и Галлямов заняли первое место на «Гран-при России»

За произвольную программу пара получила 153,34 балла, набрав по сумме выступлений 226, 98 балла.
Второе место заняли лидировавшие после короткой программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В произвольной пара допустила несколько ошибок и потеряла баллы (212,59).
Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58).
Благодаря результату на текущем этапе пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал Гран-при.
Гран-при по фигурному катанию. 6-й этап
Гран-при России. Пары
Итоговый результат
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 226,98
2. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 212,59
3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 193,58
4. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 186,16
5. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 177,72
6. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 175,80
7. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 172,85
8. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 163,80
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 153,34
2. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 138,68
3. Ясмина Кадырова — Иван Бальченко (Россия) — 124,19
4. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 121,19
5. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 118,77
6. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 1112,93
7. Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия) — 111,81
8. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 105,27