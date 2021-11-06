Степанова и Букин стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при в Италии

Стамбульская битва. «Локомотив» не проиграл, но турнирная ситуация все еще печальна

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью со счетом 1:1 с «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было