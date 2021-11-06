Степанова и Букин стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при в Италии

Александра Степанова и Иван Букин Фото: globallookpress.com
Россияне по итогам ритм-танца и произвольного танца набрали 202,18 балла.
Победу одержали мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 220,06 балла.
Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,90).
Турин (Италия). Гран-при. Gran Premio d'Italia
Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 220,06
2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 207,90
3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 202,18
4. Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай) — 184,59
5. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 178,26
6. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 174,63