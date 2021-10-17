Хромых выиграла турнир в Будапеште

Майя Хромых Фото: globallookpress.com
Победу одержала Майя Хромых, которая в сумме набрала 224,91 балла.
Это первая победа Хромых во взрослой карьере. До этого она становилась бронзовым призером этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.
Второе место заняла Анна Щербакова (222,73), третье — Софья Самодурова (190,91).
Budapest Trophy
Женщины. Итог
1. Майя Хромых (Россия) — 224,91
2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73
3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91
4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,93
5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14