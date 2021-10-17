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    Хромых выиграла турнир в Будапеште

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

    Майя Хромых
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    Майя Хромых

    Победу одержала Майя Хромых, которая в сумме набрала 224,91 балла.

    Это первая победа Хромых во взрослой карьере. До этого она становилась бронзовым призером этапа юниорского Гран-при во Франции в 2019 году.

    Второе место заняла Анна Щербакова (222,73), третье — Софья Самодурова (190,91).

    Budapest Trophy
    Женщины. Итог

    1. Майя Хромых (Россия) — 224,91
    2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73
    3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91
    4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,93
    5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14

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