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    Стали известны соперники российских волейболистов на домашнем ЧМ-2022

    Прочие Волейбол
    В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась жеребьtвка чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин.

    Российские волейболисты
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    Российские волейболисты

    24 команды были распределены на шесть подгрупп по четыре команды.

    Сборная России попала в группу А с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

    Результаты жеребьевки:

    Группа А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.
    Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар.
    Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария.
    Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.
    Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай.
    Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

    Чемпионат мира пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

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