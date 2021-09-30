Стали известны соперники российских волейболистов на домашнем ЧМ-2022

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась жеребьtвка чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин.

24 команды были распределены на шесть подгрупп по четыре команды.

Сборная России попала в группу А с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.

Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар.

Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария.

Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.

Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай.

Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.

Чемпионат мира пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.