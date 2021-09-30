Стали известны соперники российских волейболистов на домашнем ЧМ-2022

Российские волейболисты Фото: globallookpress.com
24 команды были распределены на шесть подгрупп по четыре команды.
Сборная России попала в группу А с командами Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико.
Группа В: Бразилия, Япония, Куба, Катар.
Группа С: Польша, США, Мексика, Болгария.
Группа D: Франция, Словения, Германия, Камерун.
Группа Е: Италия, Канада, Турция, Китай.
Группа F: Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет.
Чемпионат мира пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.