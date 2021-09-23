Трусова снялась с произвольной программы Кубка России

Российская фигуристкане примет участия в произвольной программе первого этапа Кубка России, проходящего в Сызрани.

Это следует из стартового протокола произвольной программы, из которого исчезла ее фамилия.

В четверг, 23 сентября, Трусова стала лидером короткой программы, набрав 74,53 балла, да с учетом падения с тройного акселя.

До этого она за неделю прошла четыре программы — в Челябинске на контрольных прокатах и в США на «челленджере».

Второй результат в короткой программе показала Елизавета Туктамышева (70,66). После отказа Трусовой она становится промежуточным лидером.

На третьем месте была Вероника Яметова (65,49). Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.