Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка 2018 годаи двукратная чемпионка миране включены Федерацией фигурного катания на коньках России в состав сборной России на сезон-2021/22.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Медведева в прошлом сезоне принимала участие в контрольных прокатах сборной России, однако не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.

Состав сборной России на сезон-2021/22

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Фигуристы начнут сезон с Гран-при в США 22–24 октября.