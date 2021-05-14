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    Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России на следующий сезон

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не включены Федерацией фигурного катания на коньках России в состав сборной России на сезон-2021/22.

    Алина Загитова
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    Алина Загитова

    Загитова приостановила карьеру в 2019 году. Медведева в прошлом сезоне принимала участие в контрольных прокатах сборной России, однако не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.

    Состав сборной России на сезон-2021/22

    Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

    Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

    Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

    Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

    Фигуристы начнут сезон с Гран-при в США 22–24 октября.

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