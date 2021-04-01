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    Тутберидзе опровергла информацию о возвращении к ней Трусовой

    Прочие Фигурное катание
    Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении к ней Александры Трусовой.

    Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе

    Фигуристка перешла от Тутберидзе, которая работает в «Самбо-70», к Евгению Плющенко, под руководством которого выиграла бронзу на чемпионате мира 2021 года.

    Лайшев ранее сообщил, что в ближайшие дни Трусова вернется в школу.

    «Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения. Кто сказал по поводу возвращения?

    Он (Лайшев. — Прим. ред.) не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — цитирует Тутберидзе РЕН ТВ.

    Отметим, что на завершившемся на днях чемпионате мира по фигурному катанию Трусова заявила, что продолжит работать с Плющенко в олимпийском сезоне.

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