Тутберидзе опровергла информацию о возвращении к ней Трусовой

Тренер по фигурному катаниюопровергла слова директора школы «Самбо-70»о возвращении к ней

Фигуристка перешла от Тутберидзе, которая работает в «Самбо-70», к Евгению Плющенко, под руководством которого выиграла бронзу на чемпионате мира 2021 года.

Лайшев ранее сообщил, что в ближайшие дни Трусова вернется в школу.

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения. Кто сказал по поводу возвращения?

Он (Лайшев. — Прим. ред.) не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — цитирует Тутберидзе РЕН ТВ.

Отметим, что на завершившемся на днях чемпионате мира по фигурному катанию Трусова заявила, что продолжит работать с Плющенко в олимпийском сезоне.