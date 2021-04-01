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    Глава «Самбо-70» заявил о скором возвращении Трусовой к Тутберидзе

    Прочие Фигурное катание
    Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что российская фигуристка Александра Трусова пообещала ему вернуться в прежнюю школу.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    До прошлого сезона Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе, а в мае прошлого года перешла в академию Евгения Плющенко.

    «Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу.

    Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у нее отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю», — приводит слова Лайшева «Чемпионат».

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