Глава «Самбо-70» заявил о скором возвращении Трусовой к Тутберидзе

Директор «Самбо-70»заявил, что российская фигуристкапообещала ему вернуться в прежнюю школу.

До прошлого сезона Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе, а в мае прошлого года перешла в академию Евгения Плющенко.

«Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу.

Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у нее отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю», — приводит слова Лайшева «Чемпионат».