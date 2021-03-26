Трусова: Своим сегодняшним прокатом я недовольна

Российская фигуристкаосталась недовольна своим выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

В произвольной программе 16-летняя Трусова исполнила пять четверных прыжков, но дважды упала.

За свой прокат Александра получила 152,38 очка, по итогам двух прокатов на ее счету стало 217,20 балла.

«Своим сегодняшним прокатом я недовольна. Как настраивалась на произвольную программу? Просто забыла о том, что произошло в короткой.

Мне помогал Евгений Викторович [Плющенко], Дмитрий Сергеевич Михайлов звонил прямо перед разминкой, все помогали, я очень рада. Родители тоже звонили, показывали собак.

Я ехала сюда со своим набором четверных. Я собиралась прыгать 5 квадов, планировала прыгать их все — и ни одним меньше.

Командный чемпионат мира? Это зависит не от меня, весь настрой был на этот на этот чемпионат», — заявила Трусова Sport24.

Фигуристка заявила, что продолжит работу с Евгением Плющенко.

«Пока ничего не собираюсь менять, все меня устраивает. В олимпийский сезон остаюсь у Евгения Плющенко.

Я никакие слухи не знаю, я сейчас не собираюсь ничего менять, все как есть», — сказала она.