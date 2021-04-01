Латыпов стал победителем гонки преследования на ЧР по биатлону

Он преодолел дистанцию за 31 минуту 46,6 секунды, совершив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял представляющий Москву Матвей Елисеев, третьим стал Семен Сучилов из Ханты-Мансийского автономного округа, но позже он был дисквалифицирован решением жюри за использование двух обойм. Третье место перешло к чемпиону мира 2017 года Максиму Цветкову из Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)
1. Эдуард Латыпов — 31.46,6 (2 промаха)
2. Матвей Елисеев +13,3 (2)
3. Семен Сучилов +55,6 (2)
дисквалифицирован
4. Максим Цветков +1.08,0 (2)
5. Евгений Гараничев +1.13,5 (2)
6. Никита Поршнев +1.23,2 (2)
7. Дмитрий Иванов +1.52,9 (2)
8. Александр Поварницын +2.12,2 (2)
9. Вадим Истамгулов +2.25,4 (1)
10. Карим Халили +2.31,7 (3)
3 апреля состоится масс-старт на 15 км, а завершится чемпионат России 4 апреля эстафетой 4×7,5 км.