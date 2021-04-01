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    Латыпов стал победителем гонки преследования на ЧР по биатлону

    Прочие Биатлон
    Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, занял первое место в гонке преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Он преодолел дистанцию за 31 минуту 46,6 секунды, совершив два промаха на четырех огневых рубежах.

    Второе место занял представляющий Москву Матвей Елисеев, третьим стал Семен Сучилов из Ханты-Мансийского автономного округа, но позже он был дисквалифицирован решением жюри за использование двух обойм. Третье место перешло к чемпиону мира 2017 года Максиму Цветкову из Санкт-Петербурга.

    Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)

    1. Эдуард Латыпов — 31.46,6 (2 промаха)
    2. Матвей Елисеев +13,3 (2)
    3. Семен Сучилов +55,6 (2)
    дисквалифицирован
    4. Максим Цветков +1.08,0 (2)
    5. Евгений Гараничев +1.13,5 (2)
    6. Никита Поршнев +1.23,2 (2)
    7. Дмитрий Иванов +1.52,9 (2)
    8. Александр Поварницын +2.12,2 (2)
    9. Вадим Истамгулов +2.25,4 (1)
    10. Карим Халили +2.31,7 (3)

    3 апреля состоится масс-старт на 15 км, а завершится чемпионат России 4 апреля эстафетой 4×7,5 км.

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