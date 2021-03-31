Большунов и Терентьев — победители командного спринта на чемпионате России

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Представители сборной Архангельской области показали результат 20 минут 46,5 секунды.
Иван Кириллов и Андрей Краснов из Сахалинской области стали вторыми, Денис Спицов и Иван Якимушкин из Тюменской области — третьими.
2 апреля на чемпионате России пройдут мужская и женская эстафеты.
Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 2×3×1,7 км
1. Архангельская область (Александр Большунов — Александр Терентьев) — 20.46,5
2. Сахалинская область (Иван Кириллов — Андрей Краснов) — +1,8
3. Тюменская область-1 (Денис Спицов — Иван Якимушкин) — +7,6