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    Большунов и Терентьев — победители командного спринта на чемпионате России

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    Александр Большунов и Александр Терентьев стали победителями командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Представители сборной Архангельской области показали результат 20 минут 46,5 секунды.

    Иван Кириллов и Андрей Краснов из Сахалинской области стали вторыми, Денис Спицов и Иван Якимушкин из Тюменской области — третьими.

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    Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 2×3×1,7 км

    1. Архангельская область (Александр Большунов — Александр Терентьев) — 20.46,5
    2. Сахалинская область (Иван Кириллов — Андрей Краснов) — +1,8
    3. Тюменская область-1 (Денис Спицов — Иван Якимушкин) — +7,6

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