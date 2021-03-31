Смирнова и Сорина выиграли командный спринт на чемпионате России

Татьяна Сорина Фото: globallookpress.com
Представительницы Тюменской области показали результат 23 минуты 41,5 секунды.
Серебро завоевали Светлана Заборская и Наталья Непряева из Архангельской области, бронзу — Алена Баранова и Вероника Степанова, представляющие сборную СДВФО.
Анастасия Власова и Юлия Ступак из команды Коми-1 финишировали на шестой позиции.
Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 2x3x1,4 км
1. Тюменская область-1 (Екатерина Смирнова — Татьяна Сорина) — 23.41,5
2. Архангельская область (Светлана Заборская — Наталья Непряева) — +2,2
3. СДВФО (Алена Баранова — Вероника Степанова) — +2,4…
6. Коми-1 (Анастасия Власова — Юлия Ступак) — +40,9