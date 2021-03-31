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    Смирнова и Сорина выиграли командный спринт на чемпионате России

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    Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина выиграли командный спринт свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

    Татьяна Сорина
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    Татьяна Сорина

    Представительницы Тюменской области показали результат 23 минуты 41,5 секунды.

    Серебро завоевали Светлана Заборская и Наталья Непряева из Архангельской области, бронзу — Алена Баранова и Вероника Степанова, представляющие сборную СДВФО.

    Анастасия Власова и Юлия Ступак из команды Коми-1 финишировали на шестой позиции.

    Чемпионат России. Тюмень
    Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 2x3x1,4 км

    1. Тюменская область-1 (Екатерина Смирнова — Татьяна Сорина) — 23.41,5
    2. Архангельская область (Светлана Заборская — Наталья Непряева) — +2,2
    3. СДВФО (Алена Баранова — Вероника Степанова) — +2,4…
    6. Коми-1 (Анастасия Власова — Юлия Ступак) — +40,9

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