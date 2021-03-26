Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме

Россиянезанимают первое место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

Российский танцевальный дуэт без особых ошибок завершил выступление в первом виде программы под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем» и занял первое место, набрав 88, 15 баллов.

Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05). Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали третьими (85,15)

Российская пара Степанова и Букин завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02)

Еще один российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набрал 75,58 балла, заняв десятое место после ритм-танца.

Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу, 27 марта, начало — в 13:00 мск.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Танцы на льду.Ритм-танец

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 88,15

2. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 86,05

3. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 85,15

4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 83,37

5. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 83,02

6. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 81,04

7. Лоренс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 77,87

8. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 77,42

9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 76,12

10. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 75,58

11. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 75,08

12. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 74,26

13. Ван Шие — Лю Синьюй (Китай) — 73,97

14. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 72,00

15. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 71,29

16. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 69,99

17. Катарина Мюллер — Тим Дик (Германия) — 68,37

18. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 68,02

19. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 66,80

20. Александра Назарова — Максим Никитин (Украина) — 66,54