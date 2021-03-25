Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый

Второй результат показал еще один представитель Японии Юма Кагияма (100,69 балла). Третье место занял американец Нэйтан Чен (98,85).
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда получил 93,52 балла и располагается на четвертом месте, а его соотечественник и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко (86,86) идет десятым.
Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98
2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96
3. Нэйтан Чен (США) — 98.85
4. Михаил Коляда (Россия) — 93.52
5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51
6. Сёма Уно (Япония) — 92.62
7. Джейсон Браун (США) — 91.25
8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15
9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24
10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86