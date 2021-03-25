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    Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый

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    Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция). Он набрал 106,98 балла.

    Юдзуру Ханю
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    Юдзуру Ханю

    Второй результат показал еще один представитель Японии Юма Кагияма (100,69 балла). Третье место занял американец Нэйтан Чен (98,85).

    Трехкратный чемпион России Михаил Коляда получил 93,52 балла и располагается на четвертом месте, а его соотечественник и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко (86,86) идет десятым.

    Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.

    Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
    Мужчины. Короткая программа

    1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98
    2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96
    3. Нэйтан Чен (США) — 98.85
    4. Михаил Коляда (Россия) — 93.52
    5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51
    6. Сёма Уно (Япония) — 92.62
    7. Джейсон Браун (США) — 91.25
    8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15
    9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24
    10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86

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