Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021, Коляда — четвертый

Японский фигуриствыиграл короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме (Швеция). Он набрал 106,98 балла.

Второй результат показал еще один представитель Японии Юма Кагияма (100,69 балла). Третье место занял американец Нэйтан Чен (98,85).

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда получил 93,52 балла и располагается на четвертом месте, а его соотечественник и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко (86,86) идет десятым.

Произвольную программу мужчины-одиночники покажут в субботу, 27 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 106.98

2. Юма Кагияма (Япония) — 100.96

3. Нэйтан Чен (США) — 98.85

4. Михаил Коляда (Россия) — 93.52

5. Киган Мессинг (Канада) — 93.51

6. Сёма Уно (Япония) — 92.62

7. Джейсон Браун (США) — 91.25

8. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 91.15

9. Кевин Аймоз (Франция) — 88.24

10. Евгений Семененко (Россия) — 86,86