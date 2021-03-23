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    Туктамышева: Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание

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    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от выступления на чемпионате мира по фигурному катанию.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Хорошие впечатления, прекрасный лёд. Трибуны выполнены в красных тонах, но это не сбивает — приятно кататься. Люблю красный цвет, поэтому арена меня устраивает.

    Какие чувства я вкладываю в произвольную программу? Мне нравится, что она необычная, что хореография получилась не совсем классической, и музыка тоже уникальная и создавалась практически специально для неё.

    Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям.

    Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание. Не хочу думать о местах, ведь этот чемпионат для меня долгожданный.

    Просто хочу наслаждаться тем, что я здесь, и с сильными эмоциями откатать обе программы», — приводит слова Туктамышевой «Советский Спорт» со ссылкой на Fuji TV.

    Напомним, соревнования проходят в эти дни в шведском Сокгольме и завершатся 28 марта.

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