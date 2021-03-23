Туктамышева: Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание

Российская фигуристкаподелилась ожиданиями от выступления на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Хорошие впечатления, прекрасный лёд. Трибуны выполнены в красных тонах, но это не сбивает — приятно кататься. Люблю красный цвет, поэтому арена меня устраивает.

Какие чувства я вкладываю в произвольную программу? Мне нравится, что она необычная, что хореография получилась не совсем классической, и музыка тоже уникальная и создавалась практически специально для неё.

Эта программа мне очень близка по темпераменту. Я воплощаю строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и зрителям.

Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание. Не хочу думать о местах, ведь этот чемпионат для меня долгожданный.

Просто хочу наслаждаться тем, что я здесь, и с сильными эмоциями откатать обе программы», — приводит слова Туктамышевой «Советский Спорт» со ссылкой на Fuji TV.

Напомним, соревнования проходят в эти дни в шведском Сокгольме и завершатся 28 марта.