Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место

Французский биатлониствыиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Победитель спринта допустила два промаха и показал результат 28 минут 46,7 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, сохранивший лидерство в зачете Кубка мира, третье — еще один представитель Франции Эмильен Жаклен.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место. Александр Логинов финишировал 17-м.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 28.46,7 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 08,0 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 14,6 (1)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 18,1 (2)

5. Лукас Хофер (Италия) — 23,4 (2)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 25,8 (2)

10. Матвей Елисеев (Россия) — 1.19,3 (1)

17. Александр Логинов (Россия) — 1.56,3 (3)

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.23,7 (4)

22. Карим Халили (Россия) — 2.31,9 (1)

32. Евгений Гараничев (Россия) — 3.01,9 (2)