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    Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место

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    Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

    Кантен Фийон-Майе
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    Кантен Фийон-Майе

    Победитель спринта допустила два промаха и показал результат 28 минут 46,7 секунды.

    Второе место занял норвежец Йоханнес Бе, сохранивший лидерство в зачете Кубка мира, третье — еще один представитель Франции Эмильен Жаклен.

    Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место. Александр Логинов финишировал 17-м.

    Нове-Место (Чехия)
    Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

    1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 28.46,7 (2 шт. круга)
    2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 08,0 (2)
    3. Эмильен Жаклен (Франция) — 14,6 (1)
    4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 18,1 (2)
    5. Лукас Хофер (Италия) — 23,4 (2)
    6. Тарьей Бе (Норвегия) — 25,8 (2)
    10. Матвей Елисеев (Россия) — 1.19,3 (1)
    17. Александр Логинов (Россия) — 1.56,3 (3)
    21. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.23,7 (4)
    22. Карим Халили (Россия) — 2.31,9 (1)
    32. Евгений Гараничев (Россия) — 3.01,9 (2)

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