Логинов пожаловался на старую травму

Российский биатлонистпрокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«В гонке отталкивались от погодных условий, потому что ожидали, что будет либо снег, либо дождь. Чтобы потом трасса не была в каше, решили, что в первой группе будет удобнее.

Огорчает, что даже с нулем в стрельбе я нахожусь в районе десятого места. Это не тот ход. Меня немного подкосила травма, не получалось отталкиваться на 100 процентов правой ногой.

Да, это та проблема с коленом. Как и раньше, по весне буду заниматься восстановлением», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».