Француз Фийон Майе стал победителем спринта на КМ в Нове-Место

Французский биатлонистстал победителем спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Француз прошел 10 км без промахов и на 11 секунд опередил норвежца Тарьея Бе, 15 секунд лидеру уступил итальянец Лукас Хофер.

Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 22.07,2 (0 штрафных кругов);

2. Тарьей Бе (Норвегия) — +11,3 (0);

3. Лукас Хофер (Италия) — +14,8 (0)…

9. Йоханнес Бе (Норвегия) — +37,0 (2)…

16. Матвей Елисеев (Россия) — +49,9 (0);

17. Александр Логинов (Россия) — +50,2 (0)…

25. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.07,4 (2)…

30. Евгений Гараничев (Россия) — +1.22,8 (0)…