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    Француз Фийон Майе стал победителем спринта на КМ в Нове-Место

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    Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

    Кентен Фийон Майе
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    Кентен Фийон Майе

    Француз прошел 10 км без промахов и на 11 секунд опередил норвежца Тарьея Бе, 15 секунд лидеру уступил итальянец Лукас Хофер.

    Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м.

    Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
    Мужчины. Спринт. 10 км

    1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 22.07,2 (0 штрафных кругов);
    2. Тарьей Бе (Норвегия) — +11,3 (0);
    3. Лукас Хофер (Италия) — +14,8 (0)…
    9. Йоханнес Бе (Норвегия) — +37,0 (2)…
    16. Матвей Елисеев (Россия) — +49,9 (0);
    17. Александр Логинов (Россия) — +50,2 (0)…
    25. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.07,4 (2)…
    30. Евгений Гараничев (Россия) — +1.22,8 (0)…

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