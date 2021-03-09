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    Тренер Большунова усомнился в «чистоте» Клебо

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в текущем сезоне.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    «У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения.

    И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза.

    Сборная Норвегии пыталась подмять под себя и саботировать проведение этапов Кубка мира, призвали к этому шведов. Хотя все увидели, что гонки можно проводить и без этих стран. Но мы все равно видим, что у Норвегии большое влияние на FIS», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

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