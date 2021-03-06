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    Вяльбе: Выступление на чемпионате мира считаю достойным

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    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги выступления женской команды России на чемпионате мира в Германии.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «В целом мы достойно выступили на чемпионате мира. Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за свое выступление.

    При этом она еще толком дышать не может после перенесенного ковида. Да, не у всех все получилось, но спорт — сложная штука.

    Что ж, хорошо, что мы уже стали огорчаться 9 и 12 местам, еще пять лет назад мы бы прыгали до небес от счастья, что у нас две девчонки в "пятнашке".

    Безусловно, если бы Наталья Непряева не сломала пальцы перед чемпионатом мира, она должна была бы быть в призах и в личных гонках, совсем другой была бы спринтерская эстафета.

    Надеюсь, что пачку этих неприятностей мы получили в этом году, а в следующем нас эти проблемы минуют», — сказала Вяльбе «ТАСС».

    7 марта мужским масс-стартом на 50 км завершатся соревнования в Оберстдорфе. Напомним, что российские лыжницы выиграли только одну серебряную медаль.

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