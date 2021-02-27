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    Йохауг победила в скиатлоне на чемпионате мира

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей скиатлона на 15 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Йохауг показала время 38 минут 35,5 секунды.

    Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон (+30,0) и Эбба Андерссон (+30,2).

    Лучшая из россиянок Татьяна Сорина финишировала восьмой (+1.23,3).

    Для Йохауг это золото стало уже 11-м на чемпионатах мира.

    Оберстдорф (Германия)
    Чемпионат мира. Женщины
    Скиатлон 7,5 + 7,5 км

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5
    2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 30,0
    3. Эбба Андерссон (Швеция) — 30,2...
    8. Татьяна Сорина (Россия) — 1.23,3...
    10. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,0
    11. Юлия Ступак (Россия) — 1.52,5...
    16. Наталья Непряева (Россия) — 2.04,3

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