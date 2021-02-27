Йохауг победила в скиатлоне на чемпионате мира

Норвежская лыжницастала победительницей скиатлона на 15 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Йохауг показала время 38 минут 35,5 секунды.

Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон (+30,0) и Эбба Андерссон (+30,2).

Лучшая из россиянок Татьяна Сорина финишировала восьмой (+1.23,3).

Для Йохауг это золото стало уже 11-м на чемпионатах мира.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира. Женщины

Скиатлон 7,5 + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 30,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 30,2...

8. Татьяна Сорина (Россия) — 1.23,3...

10. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,0

11. Юлия Ступак (Россия) — 1.52,5...

16. Наталья Непряева (Россия) — 2.04,3