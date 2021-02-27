Йохауг победила в скиатлоне на чемпионате мира

Тереза Йохауг Фото: globallookpress.com
Йохауг показала время 38 минут 35,5 секунды.
Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон (+30,0) и Эбба Андерссон (+30,2).
Лучшая из россиянок Татьяна Сорина финишировала восьмой (+1.23,3).
Для Йохауг это золото стало уже 11-м на чемпионатах мира.
Оберстдорф (Германия)
Чемпионат мира. Женщины
Скиатлон 7,5 + 7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 38.35,5
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 30,0
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 30,2...
8. Татьяна Сорина (Россия) — 1.23,3...
10. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,0
11. Юлия Ступак (Россия) — 1.52,5...
16. Наталья Непряева (Россия) — 2.04,3