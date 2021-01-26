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    Польховский: Двери в сборную России открыты для Подчуфаровой

    Прочие Биатлон
    Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал информацию о том, что биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла получить гражданство Словении.

    Валерий Польховский
    Валерий Польховский

    «Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у нее был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении.

    Если у нее не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем — пожалуйста.

    Ей в марте надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.

    Спортивный принцип никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат», — сказал Польховский ТАСС.

    Напомним, в августе 2019 года 28-летняя Подчуфарова заявила о намерении выступать за сборную Словению, Союз биатлонистов России не стал препятствовать переходу.

    В феврале 2017 года Подчуфарова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в смешанной эстафете.

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