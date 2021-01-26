Польховский: Двери в сборную России открыты для Подчуфаровой

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что биатлонисткане смогла получить гражданство Словении.

«Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у нее был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении.

Если у нее не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем — пожалуйста.

Ей в марте надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.

Спортивный принцип никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат», — сказал Польховский ТАСС.

Напомним, в августе 2019 года 28-летняя Подчуфарова заявила о намерении выступать за сборную Словению, Союз биатлонистов России не стал препятствовать переходу.

В феврале 2017 года Подчуфарова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в смешанной эстафете.