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    Российские биатлонистки выиграли эстафету в Антхольце

    Прочие Биатлон
    На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце завершилась женская эстафета.

    Ульяна Кайшева
    Ульяна Кайшева

    Победу в ней одержала сборная России, которую представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

    Россиянки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32,4 секунды.

    Второе место заняла сборная Германии, отставшая от России на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции, несмотря на штрафной круг.

    Антхольц-Антерсельва (Италия)
    Кубок мира. Женщины
    Эстафета 4 х 6 км

    1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
    2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 11,0 (0 + 6)
    3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлья Симон) — 21,2 (1 + 9)
    4. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер) — 40,5 0 + 8)
    5. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — 46,5 (0 + 14)
    6. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннревольд, Тириль Экхофф, Марта Ольсбу Рейселанн) — 59,6 (1 + 12)

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