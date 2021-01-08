Павлова заявила об отсутствии «напряга»

Российская биатлонисткаподелилась впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, где она заняла шестое место.

«Было ли легче бежать после победы в "Рождественской гонке"? Я выхожу и наслаждаюсь каждым днем, каждой гонкой. Нет этого напряга: "Ты должна! Ты обязана!" Я никому ничего не должна.

Выхожу и кайфую максимально. Не смотрю, что будет завтра. Наслаждаюсь этим днем. Максимально стараюсь отработать.

Два года назад у меня в Оберхофе все было здорово, а потом пошло вниз? У меня здесь был перегруз, да. Было 15 бессонных ночей. Так отреагировал организм на плотные гонки. Так что в этом году я учла все, что мне надо было.

Летом я достаточно работала над объемом, над тем ритмом, что могут быть гонки-гонки-гонки. Надо максимально обкатываться. Набирать спокойствие. Не нервничать. Я работала над этим», — цитирует Павлову «Матч ТВ».