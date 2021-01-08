Экхофф стала победительницей спринта в Оберхофе

Норвежская биатлонисткастала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Не допустив промахов на двух огневых рубежах, Экхофф преодолела дистанцию в 7,5 километра за 23 минуты 54 секунды.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, проигравшая лидеру почти полминуты. Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая с одним штрафным кругом отстала от графика Экхофф на 40,2 секунды.

Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала с шестым временем.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 23.54,0 (0 промахов).

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 29,6 (0).

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +40,2 (1).

4. Жюлия Симон (Франция) — +44,3 (2).

5. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегия) — +52,6 (2)

6. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…

20. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,7 (0)…

22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.25,8 (1)…

56. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,5 (3)…

87. Наталья Гербулова (Россия) — +4.05,8 (3).