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    Экхофф стала победительницей спринта в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Тириль Экхофф
    Тириль Экхофф

    Не допустив промахов на двух огневых рубежах, Экхофф преодолела дистанцию в 7,5 километра за 23 минуты 54 секунды.

    Второе место заняла шведка Ханна Эберг, проигравшая лидеру почти полминуты. Замкнула тройку сильнейших австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая с одним штрафным кругом отстала от графика Экхофф на 40,2 секунды.

    Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и финишировала с шестым временем.

    Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
    Женщины. Спринт, 7,5 км

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 23.54,0 (0 промахов).
    2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 29,6 (0).
    3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +40,2 (1).
    4. Жюлия Симон (Франция) — +44,3 (2).
    5. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегия) — +52,6 (2)
    6. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…
    20. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,7 (0)…
    22. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.25,8 (1)…
    56. Ирина Казакевич (Россия) — +2.44,5 (3)…
    87. Наталья Гербулова (Россия) — +4.05,8 (3).

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