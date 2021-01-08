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    Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски».

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Большунов преодолел 15-километровую дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды.

    Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани (+1,8), третье — еще один россиянин Алексей Червоткин (+3,7).

    Также в десятку сильнейших вошли Илья Семиков, Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко.

    Лыжные гонки
    «Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
    Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль

    1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7
    2. Франческо де Фабиани (Италия) — 1,8
    3. Алексей Червоткин (Россия) — 3,7
    4. Илья Семиков (Россия) — 6,7
    5. Иван Якимушкин (Россия) — 7,6
    6. Янош Брюггер (Германия) — 7,6
    7. Андрей Мельниченко (Россия) — 9,6
    8. Гас Шумахер (США) — 11,4...
    10. Морис Манифика (Франция) — 14,9...
    20. Денис Спицов (Россия) — 32,0...
    24. Евгений Белов (Россия) — 48,1...
    27. Артем Мальцев (Россия) — 1.03,6...
    40. Александр Терентьев (Россия) — 2.29,2...
    48. Глеб Ретивых (Россия) — 4.07,6

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