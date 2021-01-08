Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Большунов преодолел 15-километровую дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды.
Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани (+1,8), третье — еще один россиянин Алексей Червоткин (+3,7).
Также в десятку сильнейших вошли Илья Семиков, Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко.
Лыжные гонки
«Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7
2. Франческо де Фабиани (Италия) — 1,8
3. Алексей Червоткин (Россия) — 3,7
4. Илья Семиков (Россия) — 6,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — 7,6
6. Янош Брюггер (Германия) — 7,6
7. Андрей Мельниченко (Россия) — 9,6
8. Гас Шумахер (США) — 11,4...
10. Морис Манифика (Франция) — 14,9...
20. Денис Спицов (Россия) — 32,0...
24. Евгений Белов (Россия) — 48,1...
27. Артем Мальцев (Россия) — 1.03,6...
40. Александр Терентьев (Россия) — 2.29,2...
48. Глеб Ретивых (Россия) — 4.07,6