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    Шведская лыжница сдала положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски»

    Прочие ЛыжиКоронавирус в спорте
    Шведская лыжница Линн Сван сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Aftonbladet.

    Линн Сван
    Линн Сван

    «Мы изолировали Линн и тех, кто жил вместе с ней. У нее нет никаких симптомов заболевания.

    Сегодня утром Линн сдала еще один тест, и мы ждем его результатов, чтобы подтвердить факт заражения», — цитирует издание пресс-конференцию врача сборной Швеции по лыжным гонкам Пера Андерссона.

    После пяти этапов «Тур де Ски» Сван занимает 16-е место в общем зачете многодневки, уступая лидеру американке Джесси Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

    8 января лыжницам предстоит 10-километровая гонка с массовым стартом в итальянском Валь-ди-Фьемме. 0

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