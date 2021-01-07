Шведская лыжница сдала положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски»

Шведская лыжницасдала положительный тест на коронавирус, сообщает Aftonbladet

«Мы изолировали Линн и тех, кто жил вместе с ней. У нее нет никаких симптомов заболевания.

Сегодня утром Линн сдала еще один тест, и мы ждем его результатов, чтобы подтвердить факт заражения», — цитирует издание пресс-конференцию врача сборной Швеции по лыжным гонкам Пера Андерссона.

После пяти этапов «Тур де Ски» Сван занимает 16-е место в общем зачете многодневки, уступая лидеру американке Джесси Диггинс 3 минуты и 28 секунд.

8 января лыжницам предстоит 10-километровая гонка с массовым стартом в итальянском Валь-ди-Фьемме. 0