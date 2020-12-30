Щербакова рассказала, что была опустошена после победы на чемпионате России

Российская фигуристкапризналась, что у нее не осталось эмоций после победы на чемпионате России.

Как известно, незадолго до ЧР Щербакова переболела коронавирусом.

«Тяжело смотреть на то, что я сделала, в глобальном смысле. Сегодня, на следующий день после произвольной, у меня опустошение внутри, и радостных эмоций почти не осталось. Сегодня я проснулась и не сказать, что была счастлива, рада, нет, ноль эмоций. Я понимаю, что произошло, но тяжело дать оценку всему случившемуся. Думаю, должно пройти время, чтобы осознать какой был путь, как все произошло. Сейчас все закончилось, я рада, как закончилось, но не больше.

Меня контролировало очень много врачей: и те, кто всегда с нами на катке, и обычные врачи следили за моим состоянием. Мне часто запрещали тренироваться в полную силу. Это вносило коррективы в подготовку, которую мы построили таким образом, чтобы не перегрузиться, по максимуму выложиться на старте. Это было сделано, чтобы избежать последствий», — приводит слова Щербаковой «Олимпийский канал». 0