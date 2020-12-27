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    Куклина вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

    Прочие Биатлон
    По итогам гонок чемпионата и Кубка России, которые завершились в Чайковском 27 декабря, тренерский штаб национальной команды определился с составами женских сборных, которые будут готовиться к январским стартам на этапах Кубка мира и Кубка IBU, сообщает официальный сайт СБР.

    Лариса Куклина
    Лариса Куклина

    Состав главной команды, в который ранее вошли Ирина Казакевич (26-е место в международном рейтинге), Светлана Миронова (32), Ульяна Кайшева (34) и Евгения Павлова (35), пополнили победительница индивидуальной гонки в Чайковском Лариса Куклина, а также лидеры российского внутреннего рейтинга Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

    К выступлению на Кубке IBU по решению тренерского штаба будут готовиться Татьяна Акимова и Тамара Воронина, а также юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Ольга Мощенкова, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова и Полина Шевнина также попали в эту команду по итогам соревнований чемпионата и Кубка России.

    «Составы команд для выступления на Кубке мира и Кубке IBU были определены согласно критериям отбора, утвержденным в ноябре.

    Вероятность ротации будет зависеть от того, кто как себя проявит во время январских стартов — тренеры сборной могут посчитать нужным поднять кого-то в главную команду, а кто-то вместо Оберхофа отправится в Арбер», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

    Ближайшие этапы международных соревнований состоятся в январе в Германии — пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в Оберхофе, а два первых этапа Кубка IBU — в Арбере. 0

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