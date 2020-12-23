Ягудин рассказал, кто выиграет золотые медали на ЧР по фигурному катанию

Олимпийский чемпионподелился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

«Действительно, фигуристу сложно найти мотивацию, когда с продолжением сезона полная неопределенность. Можно только посочувствовать нашим великолепным ребятам и девочкам, которым предстоит справляться с этим вызовом. Хотя для комментаторов, которые будут работать на чемпионате России, это настоящий праздник. Турнир жив!

Мне кажется, никто не пойдет на упрощение своих программ. Продолжится ли соревновательный сезон или нет, все будут выкладываться по полной программе.

Нынешний сезон какой-то скомканный и разорванный абсолютно у всех. Из-за коронавируса тренировочный процесс пришлось менять.

Думаю, что на чемпионате России победу добудут те, кто раньше других переболел COVID-19 или не болел вовсе. У них было больше возможностей для подготовки», — приводит слова Ягудина «Спорт уик-энд».

Ранее стало известно, что на чемпионате России из-за последствий коронавируса не выступят Алена Косторная, Евгения Медведева, Дмитрий Алиев, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 0