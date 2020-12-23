ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 годуНовая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
  • 11:38
    • СМИ: Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
  • 11:21
    • Гинер жестко ответил Черчесову на критику в адрес игроков ЦСКА
  • 10:29
    • Тедеско после «Спартака» может возглавить клуб Бундеслиги
  • 09:54
    • Каррера может возглавить «Локомотив», заявил Андронов
  • 09:42
    • Мексиканский «Тигрес» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ
    Все новости спорта

    Ягудин рассказал, кто выиграет золотые медали на ЧР по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

    Алексей Ягудин
    Алексей Ягудин

    «Действительно, фигуристу сложно найти мотивацию, когда с продолжением сезона полная неопределенность. Можно только посочувствовать нашим великолепным ребятам и девочкам, которым предстоит справляться с этим вызовом. Хотя для комментаторов, которые будут работать на чемпионате России, это настоящий праздник. Турнир жив!

    Мне кажется, никто не пойдет на упрощение своих программ. Продолжится ли соревновательный сезон или нет, все будут выкладываться по полной программе.

    Нынешний сезон какой-то скомканный и разорванный абсолютно у всех. Из-за коронавируса тренировочный процесс пришлось менять.

    Думаю, что на чемпионате России победу добудут те, кто раньше других переболел COVID-19 или не болел вовсе. У них было больше возможностей для подготовки», — приводит слова Ягудина «Спорт уик-энд».

  • Щербакова рассказала, будет ли выступать на чемпионате России
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что на чемпионате России из-за последствий коронавируса не выступят Алена Косторная, Евгения Медведева, Дмитрий Алиев, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» продолжат побеждать?
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Парижане легко возьмут три очка?
  • ПСЖ — «Страсбур». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Сток Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон