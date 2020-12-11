Самодурова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга

Софья Самодурова
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18-летняя фигуристка получила в сумме за две программы 200,11 балла.
Анастасия Губанова, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое второе место с 192,83 баллами.
Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга
Женщины. Итоговое положение
1. Софья Самодурова — 200,11
2. Анастасия Губанова — 192,83
3. Полина Свириденко — 184,97
4. Арина Онищенко — 184,64
5. Софья Мороз — 275,78
6. Мария Талалайкина — 173,86
7. Софья Хозяинова — 173,43
8. Арина Андреева — 172,33
9. Николь Вайткус — 163,06
10. Анастасия Самофалова — 161,82
11. Ева Кобзарь — 156,68
12. Мария Пулина — 147,56
13. Анастасия Горшкова — 144,95
14. Анастасия Коломиец — 141,06 0