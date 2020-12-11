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    Самодурова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга

    Прочие Фигурное катание
    Чемпионка Европы Софья Самодурова стала победительницей чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

    Софья Самодурова
    Софья Самодурова

    18-летняя фигуристка получила в сумме за две программы 200,11 балла.

    Анастасия Губанова, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое второе место с 192,83 баллами.

    Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга
    Женщины. Итоговое положение

    1. Софья Самодурова — 200,11
    2. Анастасия Губанова — 192,83
    3. Полина Свириденко — 184,97
    4. Арина Онищенко — 184,64
    5. Софья Мороз — 275,78
    6. Мария Талалайкина — 173,86
    7. Софья Хозяинова — 173,43
    8. Арина Андреева — 172,33
    9. Николь Вайткус — 163,06
    10. Анастасия Самофалова — 161,82
    11. Ева Кобзарь — 156,68
    12. Мария Пулина — 147,56
    13. Анастасия Горшкова — 144,95
    14. Анастасия Коломиец — 141,06 0

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