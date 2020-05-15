КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианФутбол в Англии. Правительство открыло двери для возвращения футбола в июне
  • 13:45
    • Названа дата возобновления чемпионата России
  • 17:16
    • РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона
  • 20:15
    • Семин: Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно
  • 19:26
    • Фанаты «Локо»: Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть
  • 17:48
    • ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
    Все новости спорта

    Трусова: Только в России переход к другому тренеру вызывает столько эмоций, обвинений и оскорблений

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    «Согласна, что смена тренера — шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений.

    В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога.

    Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта).

    Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед.

    Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений.

    Я решила работать с Евгением Викторовичем [Плющенко] не потому, что он прекрасный спортсмен, хотя и это забывать не следует.

    Для меня он прежде всего — выдающаяся личность. И это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой.

    И самое главное — он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем.

    Кроме того, Евгений Викторович — глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.

    Для меня очень важно, что Сергей Александрович [Розанов] будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствием взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали.

    Прошлый сезон я оцениваю на "хорошо". Не все получилось, что я хотела, но я многому научилась. Выучила новые элементы, получила опыт. Я обязательно это использую в следующем сезоне», — рассказала Трусова Figureskating-online.com.

    Напомним, что кроме Трусовой, в академию Плющенко перешел и тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз
  • 03/04/2020 в 20:32
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Шальке-04»
  • 1.75
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится рурское дерби?
  • «Боруссия» Д — «Шальке-04». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Боруссия» будет стремиться к продолжению серии
  • «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Как завершится встреча лидеров белорусского чемпионата?
  • БАТЭ — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт Вчера в 20:200
  • 13:55
    • Прядкин пообещал обеспечить безопасность участников Премьер-лиги
  • 13:08
    • «Интер» и «Барселона» пока не могут договориться об условиях трансфера Мартинеса
  • 12:04
    • «Зенит» приступил к тренировкам
    FIFA 21 должна выйти в сентябре Игры FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчасРелиз новой версии футбольного симулятора запланирован на сентябрь, но даже эти планы могут измениться Вчера в 14:100
  • Экспресс дня

  • Как скажется перерыв на клубах Бундеслиги?
  • 2.69
    •
  • 20:00
    • Президент «Торпедо»: Разочарованы завершением сезона ФНЛ. Спортивный принцип не был соблюден
  • 19:47
    • Трусова: Только в России переход к другому тренеру вызывает столько эмоций, обвинений и оскорблений
  • 19:14
    • Телегин продлил контракт с ЦСКА до 2022 года
    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003 Футбол Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу»Футбол в Испании и Италии может вернуться в июне, а пока переживем моменты испано-итальянского противостояния в ЛЧ Вчера в 18:000
  • 11:17
    • Половина клубов Серии А отказываются возобновлять тренировки
  • 18:57
    • Рублев: Не могу сказать, что я выиграю «Шлем», но я уже играю на одном уровне с топами
  • 18:45
    • «Зенит» проявляет интерес к Шведу
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сангжу Сангму — Канвон
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тэгу — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пусан Ай Парк — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке-04
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон