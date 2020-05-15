Трусова: Только в России переход к другому тренеру вызывает столько эмоций, обвинений и оскорблений

Российская фигуристкапрокомментировала переход от

«Согласна, что смена тренера — шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений.

В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога.

Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта).

Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед.

Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений.

Я решила работать с Евгением Викторовичем [Плющенко] не потому, что он прекрасный спортсмен, хотя и это забывать не следует.

Для меня он прежде всего — выдающаяся личность. И это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой.

И самое главное — он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем.

Кроме того, Евгений Викторович — глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.

Для меня очень важно, что Сергей Александрович [Розанов] будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствием взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали.

Прошлый сезон я оцениваю на "хорошо". Не все получилось, что я хотела, но я многому научилась. Выучила новые элементы, получила опыт. Я обязательно это использую в следующем сезоне», — рассказала Трусова Figureskating-online.com.

Напомним, что кроме Трусовой, в академию Плющенко перешел и тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов. 0