Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира. Сезон начнется в конце ноября в Контиолахти, а завершится в марте в Хольменколлене. Всего в календаре 10 этапов.

Что касается чемпионата мира, то он пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1-й этап, Контиолахти, Финляндия, 28–29 ноября.

28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)

28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)

29 ноября — спринт (мужчины)

29 ноября — спринт (женщины)

2-й этап, Эстерсунд, Швеция, 3–6 декабря.

3 декабря — спринт (мужчины)

3 декабря — спринт (женщины)

5 декабря — гонка преследования (мужчины)

5 декабря — эстафета (женщины)

6 декабря — эстафета (мужчины)

6 декабря — гонка преследования (женщины)

3-й этап, Хохфильцен, Австрия, 11–13 декабря.

11 декабря — спринт (женщины)

11 декабря — спринт (мужчины)

12 декабря — эстафета (женщины)

12 декабря — гонка преследования (мужчины)

13 декабря — гонка преследования (женщины)

13 декабря — эстафета (мужчины)

4-й этап, Анси, Франция, 17–20 декабря.

17 декабря — спринт (мужчины)

18 декабря — спринт (женщины)

19 декабря — гонка преследования (мужчины)

19 декабря — гонка преследования (женщины)

20 декабря — масс-старт (мужчины)

20 декабря — масс-старт (женщины)

5-й этап, Оберхоф, Германия, 7–10 января.

7 января — спринт (женщины)

8 января — спринт (мужчины)

9 января — гонка преследования (женщины)

9 января — гонка преследования (мужчины)

10 января — смешанная эстафета

10 января — сингл-микст

6-й этап, Рупольдинг, Германия, 13–17 января.

13 января — спринт (мужчины)

14 января — спринт (женщины)

15 января — эстафета (мужчины)

16 января — эстафета (женщины)

17 января — масс-старт (мужчины)

17 января — масс-старт (женщины)

7-й этап, Антхольц, Италия, 21–24 января.

21 января — индивидуальная гонка (женщины)

22 января — индивидуальная гонка (мужчины)

23 января — масс-старт (женщины)

23 января — эстафета (мужчины)

24 января — эстафета (женщины)

24 января — масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира, Поклюка, Словения, 10–21 февраля.

10 февраля — смешанная эстафета

12 февраля — спринт (мужчины)

13 февраля — спринт (женщины)

14 февраля — гонка преследования (мужчины)

14 февраля — гонка преследования (женщины)

16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)

17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)

18 февраля — сингл-микст

20 февраля — эстафета (женщины)

20 февраля — эстафета (мужчины)

21 февраля — масс-старт (женщины)

21 февраля — масс-старт (мужчины)

8-й этап, Пекин, Китай, 26 февраля — 1 марта.

26 февраля — эстафета (женщины)

27 февраля — эстафета (мужчины)

28 февраля — спринт (женщины)

28 февраля — спринт (мужчины)

1 марта — гонка преследования (женщины)

1 марта — гонка преследования (мужчины)

9-й этап, Нове-Место, Чехия, 11–14 марта.

11 марта — спринт (мужчины)

12 марта — спринт (женщины)

13 марта — гонка преследования (мужчины)

13 марта — гонка преследования (женщины)

14 марта — смешанная эстафета

14 марта — сингл-микст

10-й этап, Хольменколлен, Норвегия, 18–21 марта.

18 марта — суперспринт (женщины)

18 марта — суперспринт (мужчины)

20 марта — спринт (женщины)

20 марта — спринт (мужчины)

21 марта — масс-старт (женщины)

21 марта — масс-старт (мужчины) 0