Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21

Что касается чемпионата мира, то он пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1-й этап, Контиолахти, Финляндия, 28–29 ноября.
28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября — спринт (мужчины)
29 ноября — спринт (женщины)
2-й этап, Эстерсунд, Швеция, 3–6 декабря.
3 декабря — спринт (мужчины)
3 декабря — спринт (женщины)
5 декабря — гонка преследования (мужчины)
5 декабря — эстафета (женщины)
6 декабря — эстафета (мужчины)
6 декабря — гонка преследования (женщины)
3-й этап, Хохфильцен, Австрия, 11–13 декабря.
11 декабря — спринт (женщины)
11 декабря — спринт (мужчины)
12 декабря — эстафета (женщины)
12 декабря — гонка преследования (мужчины)
13 декабря — гонка преследования (женщины)
13 декабря — эстафета (мужчины)
4-й этап, Анси, Франция, 17–20 декабря.
17 декабря — спринт (мужчины)
18 декабря — спринт (женщины)
19 декабря — гонка преследования (мужчины)
19 декабря — гонка преследования (женщины)
20 декабря — масс-старт (мужчины)
20 декабря — масс-старт (женщины)
5-й этап, Оберхоф, Германия, 7–10 января.
7 января — спринт (женщины)
8 января — спринт (мужчины)
9 января — гонка преследования (женщины)
9 января — гонка преследования (мужчины)
10 января — смешанная эстафета
10 января — сингл-микст
6-й этап, Рупольдинг, Германия, 13–17 января.
13 января — спринт (мужчины)
14 января — спринт (женщины)
15 января — эстафета (мужчины)
16 января — эстафета (женщины)
17 января — масс-старт (мужчины)
17 января — масс-старт (женщины)
7-й этап, Антхольц, Италия, 21–24 января.
21 января — индивидуальная гонка (женщины)
22 января — индивидуальная гонка (мужчины)
23 января — масс-старт (женщины)
23 января — эстафета (мужчины)
24 января — эстафета (женщины)
24 января — масс-старт (мужчины)
Чемпионат мира, Поклюка, Словения, 10–21 февраля.
10 февраля — смешанная эстафета
12 февраля — спринт (мужчины)
13 февраля — спринт (женщины)
14 февраля — гонка преследования (мужчины)
14 февраля — гонка преследования (женщины)
16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля — сингл-микст
20 февраля — эстафета (женщины)
20 февраля — эстафета (мужчины)
21 февраля — масс-старт (женщины)
21 февраля — масс-старт (мужчины)
8-й этап, Пекин, Китай, 26 февраля — 1 марта.
26 февраля — эстафета (женщины)
27 февраля — эстафета (мужчины)
28 февраля — спринт (женщины)
28 февраля — спринт (мужчины)
1 марта — гонка преследования (женщины)
1 марта — гонка преследования (мужчины)
9-й этап, Нове-Место, Чехия, 11–14 марта.
11 марта — спринт (мужчины)
12 марта — спринт (женщины)
13 марта — гонка преследования (мужчины)
13 марта — гонка преследования (женщины)
14 марта — смешанная эстафета
14 марта — сингл-микст
10-й этап, Хольменколлен, Норвегия, 18–21 марта.
18 марта — суперспринт (женщины)
18 марта — суперспринт (мужчины)
20 марта — спринт (женщины)
20 марта — спринт (мужчины)
21 марта — масс-старт (женщины)
21 марта — масс-старт (мужчины) 0