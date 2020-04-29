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    Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21

    Прочие Биатлон
    Международный союз биатлонистов опубликовал календарь очередного сезона Кубка мира. Сезон начнется в конце ноября в Контиолахти, а завершится в марте в Хольменколлене. Всего в календаре 10 этапов.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Что касается чемпионата мира, то он пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.

    Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

    1-й этап, Контиолахти, Финляндия, 28–29 ноября.
    28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)
    28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)
    29 ноября — спринт (мужчины)
    29 ноября — спринт (женщины)

    2-й этап, Эстерсунд, Швеция, 3–6 декабря.
    3 декабря — спринт (мужчины)
    3 декабря — спринт (женщины)
    5 декабря — гонка преследования (мужчины)
    5 декабря — эстафета (женщины)
    6 декабря — эстафета (мужчины)
    6 декабря — гонка преследования (женщины)

    3-й этап, Хохфильцен, Австрия, 11–13 декабря.
    11 декабря — спринт (женщины)
    11 декабря — спринт (мужчины)
    12 декабря — эстафета (женщины)
    12 декабря — гонка преследования (мужчины)
    13 декабря — гонка преследования (женщины)
    13 декабря — эстафета (мужчины)

    4-й этап, Анси, Франция, 17–20 декабря.
    17 декабря — спринт (мужчины)
    18 декабря — спринт (женщины)
    19 декабря — гонка преследования (мужчины)
    19 декабря — гонка преследования (женщины)
    20 декабря — масс-старт (мужчины)
    20 декабря — масс-старт (женщины)

    5-й этап, Оберхоф, Германия, 7–10 января.
    7 января — спринт (женщины)
    8 января — спринт (мужчины)
    9 января — гонка преследования (женщины)
    9 января — гонка преследования (мужчины)
    10 января — смешанная эстафета
    10 января — сингл-микст

    6-й этап, Рупольдинг, Германия, 13–17 января.
    13 января — спринт (мужчины)
    14 января — спринт (женщины)
    15 января — эстафета (мужчины)
    16 января — эстафета (женщины)
    17 января — масс-старт (мужчины)
    17 января — масс-старт (женщины)

    7-й этап, Антхольц, Италия, 21–24 января.
    21 января — индивидуальная гонка (женщины)
    22 января — индивидуальная гонка (мужчины)
    23 января — масс-старт (женщины)
    23 января — эстафета (мужчины)
    24 января — эстафета (женщины)
    24 января — масс-старт (мужчины)

    Чемпионат мира, Поклюка, Словения, 10–21 февраля.
    10 февраля — смешанная эстафета
    12 февраля — спринт (мужчины)
    13 февраля — спринт (женщины)
    14 февраля — гонка преследования (мужчины)
    14 февраля — гонка преследования (женщины)
    16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
    17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)
    18 февраля — сингл-микст
    20 февраля — эстафета (женщины)
    20 февраля — эстафета (мужчины)
    21 февраля — масс-старт (женщины)
    21 февраля — масс-старт (мужчины)

    8-й этап, Пекин, Китай, 26 февраля — 1 марта.
    26 февраля — эстафета (женщины)
    27 февраля — эстафета (мужчины)
    28 февраля — спринт (женщины)
    28 февраля — спринт (мужчины)
    1 марта — гонка преследования (женщины)
    1 марта — гонка преследования (мужчины)

    9-й этап, Нове-Место, Чехия, 11–14 марта.
    11 марта — спринт (мужчины)
    12 марта — спринт (женщины)
    13 марта — гонка преследования (мужчины)
    13 марта — гонка преследования (женщины)
    14 марта — смешанная эстафета
    14 марта — сингл-микст

    10-й этап, Хольменколлен, Норвегия, 18–21 марта.
    18 марта — суперспринт (женщины)
    18 марта — суперспринт (мужчины)
    20 марта — спринт (женщины)
    20 марта — спринт (мужчины)
    21 марта — масс-старт (женщины)
    21 марта — масс-старт (мужчины) 0

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