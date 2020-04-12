Ишмуратова не ждет ничего хорошего от назначения Польховского

«Ничего хорошего от этого возможного назначения не жду. Когда Польховский только был назначен на должность вице-президента, стало понятно, что там начались какие-то интриги. Стиль Валерия Николаевича — пообещать кому-то что-то, а потом это не выполнять.
Человек не гнушается ничем. То, что он захочет выгнать Хованцева, это было предсказуемо. То, что человека в очередной раз берут в команду, а потом выгоняют, это непонятно. Эти кадровые прыжки из стороны в сторону вызывают недоумение.
У меня, к сожалению, воспоминания о работе Польховского, о его моральных принципах — далеко не самые хорошие. И все то, что о нем говорит Александр Тихонов, я только могу подтвердить. Поэтому жаль, конечно, команду. Жаль ребят.
Годы идут, и спортсменам, конечно, хочется выиграть соревнования, завоевать какой-то титул, оставить след в спортивной истории. Больших перспектив в данном отношении при этом наставнике совсем не видно. Ничего нового: мы ходим по кругу и наступаем на одни и те же грабли», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ». 0