Ишмуратова не ждет ничего хорошего от назначения Польховского

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонупрокомментировала возможное назначение Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.

«Ничего хорошего от этого возможного назначения не жду. Когда Польховский только был назначен на должность вице-президента, стало понятно, что там начались какие-то интриги. Стиль Валерия Николаевича — пообещать кому-то что-то, а потом это не выполнять.

Человек не гнушается ничем. То, что он захочет выгнать Хованцева, это было предсказуемо. То, что человека в очередной раз берут в команду, а потом выгоняют, это непонятно. Эти кадровые прыжки из стороны в сторону вызывают недоумение.

У меня, к сожалению, воспоминания о работе Польховского, о его моральных принципах — далеко не самые хорошие. И все то, что о нем говорит Александр Тихонов, я только могу подтвердить. Поэтому жаль, конечно, команду. Жаль ребят.

Годы идут, и спортсменам, конечно, хочется выиграть соревнования, завоевать какой-то титул, оставить след в спортивной истории. Больших перспектив в данном отношении при этом наставнике совсем не видно. Ничего нового: мы ходим по кругу и наступаем на одни и те же грабли», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ». 0