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    СБР подтвердил рекомендацию Польховского на пост главного тренера

    Прочие Биатлон
    Вице-президент СБР Валерий Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает biathlonrus.com.

    Валерий Польховский
    Валерий Польховский

    «Решено направить на согласование в Минспорта РФ кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020/2021

    В связи с необходимостью дополнительных согласований тренерских ставок с Олимпийским комитетом России и Минспортом РФ, поручить вице-президенту СБР В. Н. Польховскому, проведя указанные согласования, проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон 2020-2021 на утверждение Правлению СБР в срок до 20 апреля 2020 года», — говорится в заявлении СБР.

  • Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону
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