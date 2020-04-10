СБР подтвердил рекомендацию Польховского на пост главного тренера

Вице-президент СБРрекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает biathlonrus.com.

«Решено направить на согласование в Минспорта РФ кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020/2021

В связи с необходимостью дополнительных согласований тренерских ставок с Олимпийским комитетом России и Минспортом РФ, поручить вице-президенту СБР В. Н. Польховскому, проведя указанные согласования, проработать и представить проект тренерского штаба СБР на сезон 2020-2021 на утверждение Правлению СБР в срок до 20 апреля 2020 года», — говорится в заявлении СБР.

Ранее стало известно, что на заседании правления СБР кандидатуру Польховского поддержали 11 человек, 10 проголосовали за упразднение должности. 0