Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону

Бывший тренер сборной Казахстанапредложен на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает sports.ru.

Об этом было объявлено на заседании правления Союза биатлонистов России.

На заседании 11 человек поддержали кандидатуру Польховского, 10 человек проголосовали за упразднение этой должности, один поддержал нынешнего главного тренера Анатолия Хованцева и один предложил кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий.

Ожидается, что тренерский штаб сборной будет официально объявлен 10 апреля.

Польховский в прошлом был главным тренером женской сборной России, а также возглавлял белорусскую команду. 0