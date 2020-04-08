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    Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону

    Прочие Биатлон
    Бывший тренер сборной Казахстана Валерий Польховский предложен на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает sports.ru.

    Валерий Польховский
    Валерий Польховский

    Об этом было объявлено на заседании правления Союза биатлонистов России.

    На заседании 11 человек поддержали кандидатуру Польховского, 10 человек проголосовали за упразднение этой должности, один поддержал нынешнего главного тренера Анатолия Хованцева и один предложил кандидатуру двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий.

    Ожидается, что тренерский штаб сборной будет официально объявлен 10 апреля.

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