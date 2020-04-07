Драчев: Есть мнение, что должность главного тренера и вовсе не нужна

Глава Союза биатлонистов России (СБР)сообщил, что российской сборной будут выбраны из узкого числа кандидатов.

«На должности старших тренеров претендует небольшое количество специалистов. Сейчас мы хотим понять, все ли из списка кандидатов готовы работать с командой.

Предложение же поступило от тренерского совета, но не факт, что те, кто указан в списке, готов работать.

Поэтому мы сначала должны обсудить, готовы ли они к работе в сборной», — сказал Драчев ТАСС.

Также глава СБР сообщил, что должность главного тренера сборной может быть упразднена.

«Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера. Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна.

Мы отправили этот вопрос на доработку, чтобы тренерский совет дал оценку встречным предложениям», — цитирует Драчева ТАСС. 0