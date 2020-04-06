Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдал завершила карьеру

Норвежская биатлонисткаприняла решение завершить карьеру.

«Я очень довольна тем, чего достигла. Сейчас я рада, что приняла решение уйти, хотя это очень эмоционально. С осени я буду учиться в университете на дневном отделении. С нетерпением жду учебы — это всегда было мечтой.

Самый яркий момент карьеры для меня — это золото чемпионата мира 2016 года в Осло. Это был идеальный день. В том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед чемпионатом мира», — приводит слова Сулемдал TV-2.

30-летняя Сулемдал является шестикратной чемпионкой мира, неоднократной победительницей и призером этапов Кубка мира в личных и эстафетных гонках. 0