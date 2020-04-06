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    Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдал завершила карьеру

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал приняла решение завершить карьеру.

    Сюнневе Сулемдал
    Сюнневе Сулемдал

    «Я очень довольна тем, чего достигла. Сейчас я рада, что приняла решение уйти, хотя это очень эмоционально. С осени я буду учиться в университете на дневном отделении. С нетерпением жду учебы — это всегда было мечтой.

    Самый яркий момент карьеры для меня — это золото чемпионата мира 2016 года в Осло. Это был идеальный день. В том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед чемпионатом мира», — приводит слова Сулемдал TV-2.

    30-летняя Сулемдал является шестикратной чемпионкой мира, неоднократной победительницей и призером этапов Кубка мира в личных и эстафетных гонках. 0

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