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    На главу UFC подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве

    Прочие Единоборства
    На президента Ultimate Fighting Championship Дэйну Уайта подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве, сообщает Las Vegas Review-Journal.

    Дэйна Уайт
    Дэйна Уайт

    По данным источника, агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк. В заявлении сказано, что Уайт не выплатил Рамосу $ 450 тыс. за то, что он не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.

    Сообщается, что в 2014 году Рамос вымогал у Уайта $ 200 тыс., угрожая обнародовать видео с сексуальными сценами главы UFC с одной из стриптизерш.

    В 2015 году Рамоса арестовали агенты ФБР, и он провел в тюрьме год. При этом Уайт обещал Рамосу заплатить $ 450 тыс. за то, что его имя не будет нигде фигурировать после закрытия уголовного дела. Однако Рамос не получил денег от Уайта и теперь подал в суд на функционера. 0

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