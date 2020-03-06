Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом

Камила Валиева
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За свой прокат Валиева получила рекордные для себя 74,92 балла.
Второе место заняла кореянка И Хэ Ин (70,08), третье — еще одна россиянка Дарья Усачева (68,45).
Еще одна российская фигуристка Майя Хромых (66,78) стала пятой.
Произвольную программу спортсменки исполнят в субботу, 7 марта.
Чемпионат мира среди юниоров-2020. Таллин, Эстония
Девушки. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 74,92
2. И Хэ Ин (Корея) — 70,08
3. Дарья Усачева (Россия) — 68,45
4. Алиса Лью (США) — 67,52
5. Майя Хромых (Россия) — 66,78
6. Со Ен Ви (Корея) — 65,45
7. Старр Эндрюс (США) — 65,31
8. Мана Кавабе (Япония) — 64,47
9. Екатерина Куракова (Польша) — 63,20
10. Томоэ Кавабата (Япония) — 62,85 0