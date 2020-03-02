Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катанииобъявила о завершении карьеры.

Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить.

Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», — сказала Сотникова.

Напомним, Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. 0