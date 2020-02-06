ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
  • 15:20
    • Клубы АПЛ вернули прежний срок летнего трансферного окна
  • 14:35
    • СМИ: Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
  • 14:18
    • «Крылья Советов» арендовали полузащитника «Зенита»
  • 12:42
    • Гимнастка Александра Солдатова пыталась свести счеты с жизнью
  • 11:08
    • РУСАДА: Заявление о неучастии России в ЧМ-2022 может быть заказным
    Все новости спорта

    Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов

    Прочие Фигурное катание
    Японская фигуристка Рика Кихира захватила лидерство после короткой программы на чемпионате четырех континентов, проходящем в Сеуле.

    Рика Кихира
    Рика Кихира

    За свой прокат Кихира получила от судей 81,18 балла.

    Второе место занимает американка Брэди Теннелл (75,93), третье — кореянка Ю Ен (73,55).

    Произвольную программу спортсменки исполнят 8 февраля.

    Чемпионат четырех континентов. Сеул, Республика Корея
    Женщины. Короткая программа

    1. Рика Кихира (Япония) — 81,18
    2. Брэди Теннелл (США) — 75,93
    3. Ю Ен (Южная Корея) — 73,55
    4. Каори Сакамото (Япония) — 73,07
    5. Вакаба Хигучи (Япония) — 72,95
    6. Лим Ын Су (Южная Корея) — 68,40
    7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 68,10
    8. Карен Чен (США) — 67,28
    9. Эмбер Гленн (США) — 65,39
    10. Алисия Пино (Канада) — 57,09 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной хет-трик. Доминирование России в женском катании продолжается
  • 26/01/2020 в 13:04
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» выбить «Атлетик» из Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Удачно ли выступит Россия в Хельсинки?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как «Реал» сыграет в четвертьфинале Кубка Испании?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?В «Барселоне» разгорелся конфликт между Лео Месси и спортивным директором Эриком Абидалем Вчера в 16:330
  • 11:39
    • В шорт-лист «Барселоны» входит три нападающих
  • 16:48
    • Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
  • 15:34
    • Гвардиола не будет считать концом света вылет из Лиги чемпионов
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду Футбол Зидан ведет «Реал» к новым вершинамЧто светит королевскому клубу? Вчера в 06:370
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 15:04
    • Хабиб не считает себя примером для подражания
  • 14:51
    • Кузнецова не сыграет за сборную России в матче Кубка Федерации против Румынии
  • 14:02
    • Солдатова назвала свой поступок «глупым»
    Павел Мамаев Футбол «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина«Желто-синие» на Кубке «Матч Премьер» без особых проблем разобрались с «Партизаном» 04/02/2020 в 23:180
  • 12:56
    • Экс-тренер «Спартака-2» возглавит новичка ПФЛ
  • 12:26
    • Нападающий «Сибири» выбыл на месяц
  • 12:11
    • Российская теннисистка претендует на звание «Прорыв месяца»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон