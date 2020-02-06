Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов

За свой прокат Кихира получила от судей 81,18 балла.
Второе место занимает американка Брэди Теннелл (75,93), третье — кореянка Ю Ен (73,55).
Произвольную программу спортсменки исполнят 8 февраля.
Чемпионат четырех континентов. Сеул, Республика Корея
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) — 81,18
2. Брэди Теннелл (США) — 75,93
3. Ю Ен (Южная Корея) — 73,55
4. Каори Сакамото (Япония) — 73,07
5. Вакаба Хигучи (Япония) — 72,95
6. Лим Ын Су (Южная Корея) — 68,40
7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 68,10
8. Карен Чен (США) — 67,28
9. Эмбер Гленн (США) — 65,39
10. Алисия Пино (Канада) — 57,09 0