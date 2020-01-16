Малышко назвал неприятным свой разговор с тренерским штабом

Олимпийский чемпионрассказал о том, как принималось решение не брать его на январские этапы Кубка мира.

«Уже на этапах мне было все понятно. По сравнению с прошлым годом самочувствие явно стало лучше, даже если сравнить по лидерам — проигрыш ногами не такой большой, как год назад. Возможно, на фоне этого пропала стрельба: с этого пульса не мог собраться и отработать чисто. За счет стрельбы, естественно, проваливался.

Что касается обсуждений с тренерами… Думаю, все видели интервью Сергея Белозерова, в котором он высказался обо мне: после этого все прекрасно понимают, что никакого общения с тренерами быть не может. О каком общении речь, если тренер прямо заявляет, что в спортсмена не верит?

Объективно, мои результаты должны быть куда лучше, я сам от себя всегда требую большего. Но соглашаться с тем, что я уже не тяну — ну это глупо. Мой результат — это часть работы тренера, и немалая. Когда тренер спихивает все на спортсмена, есть резон задуматься: а как тебя готовили? Прошел месяц сезона, а тренер уже тебя списал.

Сначала была информация, что тренеры сохраняют декабрьский вариант. Потом меня вызвали на разговор, где сразу заявили: ты едешь на "Ижевскую винтовку", и это не обсуждается.

Разговор начинался с Хованцевым, именно он мне это сообщил. Потом почему-то говорил Максимов; Белозеров отмолчался, хотя я ожидал разговора с ним. Я ответил: вы же понимаете, что критерии не выполнили 4 спортсмена. Раз вы любите честность, о которой Сергей Иванович говорит в интервью, то давайте честно отправим всех четверых на отбор в Ижевск. Мне дали понять, что такого не будет и крайним останусь я.

У меня на руках не было протоколов, но я понимал: я не последний по скорости, не последний по общему зачету. Но мне сказали: ты старый, поэтому последний — так это и звучало. Неприятный разговор, но это нормально.

Ответил, что поеду не в Ижевск, а домой. Когда одного человека выкидывают даже не на Кубок IBU, а в Россию, это не выглядит честным решением», — приводит слова Малышко sports.ru. 0