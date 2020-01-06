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    Телеканал ARD обвинил главу Международной федерации тяжёлой атлетики в допинге и коррупции

    Прочие Допинг Вокруг спорта Тяжёлая атлетика
    Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на документальный фильм немецкого телеканала ARD, рассказывающий о коррупции и допинге в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

    В фильме журналиста Хайо Зеппельта говорится о том, что руководитель IWF Тамаш Аян виновен в создании культуры коррупции и сокрытии допинга в организации.

    Согласно фильму, почти половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира с 2008 по 2017 год не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса.

    В фильме ARD также приводятся документы, свидетельствующие, что не менее 5 млн долларов, поступивших от Международного олимпийского комитета в IWF, были переведены на два швейцарских счёта, контроль над которыми имеет только Аян.

    МОК отметил, что полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству, которое контролирует международные федерации, поэтому ожидаются объяснения от ВАДА.

    Кроме того, МОК создал специальную комиссию, которая займется расследованием конкретных случает нарушений, упомянутых в фильме.

    В частности, она займется делом бронзового призера Олимпиады в Лондоне Раттикан Гульнои. В фильме спортсменка из Таиланда призналась в употреблении допинга.

    «В 2010 году в МОК поступила жалоба на главу IWF Тамаша Аяна. Предполагалось, что в IWF были финансовые нарушения.

    Тогда дело передали в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он постановил, что ни МОК, ни CAS не имеют юрисдикции для вмешательства во внутренние счета международной федерации.

    Поэтому МОК закрыл дело в 2012 году. Учитывая нынешние изменения в Этическом кодексе МОК и то, что телеканал может обладать новой информацией, главный специалист по этике и соответствию МОК попросит ARD предоставить всю имеющуюся документацию.

    МОК при этом подчеркивает, что презумпция невиновности касается всех задействованных в этом лиц», — цитирует сообщение МОК «Спорт-Экспресс». 0

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