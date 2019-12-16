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    Бабиков объяснил ситуацию со своей винтовкой

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал ситуацию с непопаданием в команду на второй этап Кубка мира после выступления в Эстерсунде.

    Антон Бабиков
    Антон Бабиков

    Бабикова отправили на Кубок России, но он не смог там выступить, поскольку его винтовка осталась в Европе.

    «Мне заранее сказали, что я, не выполнив критерии отбора в Тюмени, не могу рассчитывать на этапы Кубка мира, даже если выиграю что-то в Эстерсунде, но смогу поехать на Кубок IBU, если у меня будет хоть какой-то результат. Заранее никто не мог планировать, что я вернусь в Россию. А потом руководство посчитало иначе.

    Из своей нынешней винтовки я стреляю с 2011 года. Не так просто взять и поменять оружие. Башкирия действительно покупала мне второй ствол. Но он мне сразу не подошел. Отработал с ним только одну тренировку.

    Версия с ложей в каком-то смысле рабочая. Ее действительно всегда можно забрать с собой. Но суть в том, что ее сложно прикрутить на любую винтовку. Это очень технологичная история. Где-то в теории такой шанс есть, но это не про то, чтобы показывать самый лучший результат.

    Мы все понимаем, что моя форма сейчас очень далека от оптимальной. Никто не будет хлопать в ладоши и говорить, как все замечательно. Но когда тренеры говорят, что я проигрывают ногами около 5 минут, они почему-то забывают посмотреть на другие результаты. Уберем меня — у других членов сборной отставание 4.20. Всех все устраивает?

    У нас лидер команды проиграл победителю 2 минуты. Получается, 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты — это ок, а 4.30 у Бабикова — это уже отвратительно. Не очень понимаю, когда начинают так жонглировать фактами.

    Получается, все решили два дня в Тюмени. Причем тренеры до этого отмечали, что у меня просто отвратительно ехали лыжи.

    Для большей части команды контрольные гонки теперь — самое важное событие сезона. Старт номер один. А мне, например, не очень понятен формат, который выбрали в этот раз в Тюмени. Было слишком много "лишних" людей. Целая команда с каждым спортсменом. Не только личные тренеры, но и сервис-группы регионов, которые очень активно помогали вкатывать лыжи. Да, в Тюмени они выдали результат. А что будет дальше?

    Мне кажется, будет правильнее, если контрольные гонки станут более закрытым мероприятием, чтобы у тех спортсменов, которые делают ставку только на них, не было возможности создавать себе дополнительные преимущества», — приводит слова Бабикова Sport24. 0

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