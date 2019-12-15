Подчуфарова: Еще ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

Россиянка Ольга Подчуфарова, выступающая за Словению, рассказала о целях на следующий сезон, а также отметила, что ни разу не пожалела о переходе в другую команду.

Спортсменка пока не принимала участие в официальных гонках за Словению, она сможет выступать не раньше 16 января.

«В целом я останусь таким же человеком и спортсменом. Надеюсь, с некоторыми улучшениями в голове и физической форме.

За 3 месяца пребывания в Словении уже понимаю речь, но сказать не всегда могу. Если сейчас сравнивать мои проценты по стрельбе, то они стали выше.

Главный тренер высылает программу каждую неделю, мы с ним на связи каждый день, он постоянно что-то корректирует.

За время отдыха решила очень много бытовых вопросов, которые не успевала за последние 8 лет. Попробовала много нового, поработала, поучила.

Потом поняла, что я, оказывается, люблю биатлон. Чувствовала себя неплохо, и начали приходить мысли о том, что, может быть, можно еще раз попробовать.

Попросила команду Словении подумать 3-4 дня, но в итоге на следующее утро дала положительный ответ. Еще ни разу об этом не пожалела.

В следующем году буду тренироваться с конечной целью взять медаль на чемпионате мира. Благо мне не надо будет проводить кучу кубковых гонок, выжить на них и дожить до ЧМ.

Понятно, что у России есть конфликт с ВАДА. И неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты все равно без прав и не защищен в этой ситуации.

Не хотелось чувствовать себя клоуном, на которого все смотрят вокруг, а ты сидишь и разводишь руками», — сказала Подчуфарова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Подчуфарова объявила о завершении карьеры по окончании сезона-2017/18. В августе 2019 года 27-летняя спортсменка сообщила о возвращении в спорт.

Почуфарова в составе сборной России выиграла бронзу на чемпионате мира-2017. 0