Клебо выиграл гонку преследования на этапе КМ в Финляндии

Дистанцию в 15 километров свободным стилем Клебо преодолел за 35 минут 29,7 секунды.
Вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+1,8 секунды), замкнул тройку лучших финн Иво Нисканен (+11,1).
Лучшим из россиян стал Александр Большунов (+48,3), занявший пятое место.
Лыжные гонки. Рука (Финляндия)
Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.29,7
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 1,8
3. Иво Нисканен (Финляндия) — 11,1
4. Поль Гольберг (Норвегия) — 47,9
5. Александр Большунов (Россия) — 48,3
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 52,1...
10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.39,0
11. Андрей Ларьков (Россия) — 1.40,8
18. Иван Якимушкин (Россия) — 2.33,5
20. Артем Мальцев (Россия) — 2.41,0
21. Илья Порошкин (Россия) — 2.42,6
22. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.44,9
44. Илья Семиков (Россия) — 4.06,0
63. Глеб Ретивых (Россия) — 6.04,5 0