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    Клебо выиграл гонку преследования на этапе КМ в Финляндии

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    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Финляндии.

    Йоханнес Клебо
    Йоханнес Клебо

    Дистанцию в 15 километров свободным стилем Клебо преодолел за 35 минут 29,7 секунды.

    Вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+1,8 секунды), замкнул тройку лучших финн Иво Нисканен (+11,1).

    Лучшим из россиян стал Александр Большунов (+48,3), занявший пятое место.

    Лыжные гонки. Рука (Финляндия)
    Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.29,7
    2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 1,8
    3. Иво Нисканен (Финляндия) — 11,1
    4. Поль Гольберг (Норвегия) — 47,9
    5. Александр Большунов (Россия) — 48,3
    6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 52,1...
    10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.39,0
    11. Андрей Ларьков (Россия) — 1.40,8
    18. Иван Якимушкин (Россия) — 2.33,5
    20. Артем Мальцев (Россия) — 2.41,0
    21. Илья Порошкин (Россия) — 2.42,6
    22. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.44,9
    44. Илья Семиков (Россия) — 4.06,0
    63. Глеб Ретивых (Россия) — 6.04,5 0

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