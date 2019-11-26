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    Хоркина: Россия — всегда самая первая, поэтому к нам столько и придираются

    Прочие Допинг Олимпизм Вокруг спорта
    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась своим мнением по поводу возможного отстранения России от международных соревнований на почве допингового скандала.

    Светлана Хоркина
    Светлана Хоркина

    «Пока не надо поднимать панику, давайте дождемся заседание исполкома, на котором все будет официально сказано. Мы же будем слушать и реагировать. Эта тема уже оскомину набила. Всегда слишком внимательно смотрят именно в наш огород, а на допинговые парадоксы, которые были на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, закрывали глаза. Отсюда возникает вопрос: почему одних судят по одним правилам, а других по иным? Давайте либо работать по единым правилам без двойных стандартов, либо зачем вообще нужна эта организация?

    Я бы сейчас суету не нагоняла, нужно дождаться официального мероприятия. На заседании они должны будут опираться на какие-то факты, приводить доводы, тогда уже мы и будем отвечать. Давайте беречь нервы наших спортсменов, не надо сейчас поливать грязью. При всей этой ситуации надо оставаться с честью и достоинством. Россия — всегда самая первая, поэтому к нам столько и придираются» — ответила Хоркина корреспонденту Sport24. 0

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