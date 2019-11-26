Хоркина: Россия — всегда самая первая, поэтому к нам столько и придираются

«Пока не надо поднимать панику, давайте дождемся заседание исполкома, на котором все будет официально сказано. Мы же будем слушать и реагировать. Эта тема уже оскомину набила. Всегда слишком внимательно смотрят именно в наш огород, а на допинговые парадоксы, которые были на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, закрывали глаза. Отсюда возникает вопрос: почему одних судят по одним правилам, а других по иным? Давайте либо работать по единым правилам без двойных стандартов, либо зачем вообще нужна эта организация?
Я бы сейчас суету не нагоняла, нужно дождаться официального мероприятия. На заседании они должны будут опираться на какие-то факты, приводить доводы, тогда уже мы и будем отвечать. Давайте беречь нервы наших спортсменов, не надо сейчас поливать грязью. При всей этой ситуации надо оставаться с честью и достоинством. Россия — всегда самая первая, поэтому к нам столько и придираются» — ответила Хоркина корреспонденту Sport24. 0