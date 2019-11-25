Российские легкоатлетки Гущина и Назарова дисквалифицированы за допинг

Российская бегуньяи прыгунья в длинуполучили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Сообщается, что срок дисквалификации Гущиной будет отсчитываться с 26 марта 2017 года. Такое решение было принято после перепроверки ее допинг-проб на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Назарова получила двухлетнюю дисквалификацию после повторной проверки ее проб на той же Олимпиаде. Точные сроки наказания станут известны позднее.

36-летняя Юлия Гущина в 2017 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпиады 2012 года в эстафете 4x400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга. 0