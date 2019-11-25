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    Российские легкоатлетки Гущина и Назарова дисквалифицированы за допинг

    Прочие Легкая атлетика
    Российская бегунья Юлия Гущина и прыгунья в длину Анна Назарова получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

    Юлия Гущина
    Юлия Гущина

    Сообщается, что срок дисквалификации Гущиной будет отсчитываться с 26 марта 2017 года. Такое решение было принято после перепроверки ее допинг-проб на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

    Назарова получила двухлетнюю дисквалификацию после повторной проверки ее проб на той же Олимпиаде. Точные сроки наказания станут известны позднее.

    36-летняя Юлия Гущина в 2017 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпиады 2012 года в эстафете 4x400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга. 0

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